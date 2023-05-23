Росія терміново проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів «Бєлгород-22» – ГУР

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«У терміновому режимі об’єкт «бєлгород-22» – сховище ядерних боєприпасів – рашисти так само евакуюють. Воно неподалік грайворона», – сказав Андрій Юсов.

Представник воєнної розвідки України підкреслив, що саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння.

За словами Андрія Юсова, через ситуацію в бєлгородській області помітні «елементи паніки» у представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

«Евакуація військового об’єкта «бєлгород-22» – це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу», – зауважив представник ГУР МО України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України