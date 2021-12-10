Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми

Також країна не погодилась із ініціативою долучення до СЦКК представників країн нормандського формату.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запропонувала три ініціативи, кожна з яких була відкинута російською стороною.

Це повернення до стійкого режиму перемирʼя, розблокування роботи КПВВ у Щасті та Золотому, а також взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило би звільнити близько 60 людей. Про це повідомили на сторінці Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі в Facebook.

Ці ініціативи були відкинуті під надуманими приводами.

«На позачерговому засіданні ТКГ 9 грудня Україна запропонувала розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК – Ред.) не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією», – йдеться також у повідомленні.

Зазначається, що Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир’я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів. // LB.ua