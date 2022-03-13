Росія вдарила по Попасній фосфорними бомбами, – Білошицький

Ця зброя спричинює тяжкі каліцтва і заборонена міжнародним законодавством.

Російські окупаційні війська застосували в Попасній Луганської області фосфорні боєприпаси. Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнівна, потворна сила. Це те, що фашисти називали «Brennende Zwiebel». Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі», – написав він.

Фосфорні боєприпаси містять білий фосфор. Під час розриву поширює речовину з температурою горіння понад 800 градусів C на значну територію площею до кількох сотень квадратних метрів. Горіння триває, поки не вигорить увесь фосфор або не припиниться доступ до кисню. Така зброя завдає важчих каліцтв і уражень, ніж інші боєприпаси. Заборонена до застосування міжнародним законодавством.