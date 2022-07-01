Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення РФ Конвенції про геноцид
За словами очільника МЗС, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.
Україна звернулася до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй стосовно порушення Росією Конвенції про геноцид.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
«Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді», — заявив міністр.
За словами Кулеби, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди. // УНІАН
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