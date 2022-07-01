Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення РФ Конвенції про геноцид

За словами очільника МЗС, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.

Україна звернулася до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй стосовно порушення Росією Конвенції про геноцид.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

«Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді», — заявив міністр.

За словами Кулеби, це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди. // УНІАН