Росія відновлює участь у «зерновій угоді»

Відновлення участі РФ у “зерновій ініціативі” підтвердив і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Росія передумала припиняти свою участь у “зерновій угоді”, яка передбачає постачання українського зерна з портів Чорного моря.

РФ відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі, повідомили в Міноборони РФ.

Як стверджують у російському міністерстві, вони “отримали письмові гарантії від України про невикористання зернового коридору для ведення бойових дій”.

“Україна офіційно запевнила, що морський гумкоридор буде використовуватися тільки відповідно до положень Чорноморської ініціативи”, – йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Відновлення участі РФ у “зерновій угоді” підтвердив і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він нагадав, що провів напередодні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про ситуацію навколо “зернового коридору”, передає Анадолу.

Ердоган заявив, що має намір сьогодні, 2 листопада, також обговорити “зерновий коридор” з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава держави зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. За його словами, глава оборонного відомства РФ повідомив турецькому колезі, що поставки агропродукції “зерновим коридором” будуть відновлені сьогодні, 2 листопада з 12:00.

Вихід РФ із “зернової угоди”

29 жовтня 2022 року РФ заявила про вихід з “зернової угоди”, підписаної в липні, і в рамках якої відбувається експорт українського зерна по Чорному морю. У РФ це рішення пов’язали з атакою на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті.

Після цього представник Держдепартаменту США Нед Прайс підкреслив, що через невизначеність навколо зернової угоди України, РФ, Туреччини та ООН у світі негайно зросли ціни на продовольство.

У той же час Україна продовжила експорт зерна, незважаючи на вихід РФ з угоди. В українських портах відвантажили рекордний для воєнного часу обсяг зерна. // УНІАН