Росія вночі вдарила по Черкаській області, протягом доби атакувала ще 10 областей

Учора, в річницю теракту у ТЦ “Амстор” ворог знов атакував Кременчуцький район Полтавської області. Ракети Х-22 влучили у дачний кооператив. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок обстрілу поранена одна дитина. Наразі стан дитини задовільний, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Черкаська область уночі зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі. Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільска, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Хотінська, Шалигинська громади. Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Середино-Будська, Есманська та Великописарівська громади. У Великописарівськійвнаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж, три легкові автомобілі.

У Чернігівській за добу було два обстріли із мінометів. Били в Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

У Запорізькій на території області російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах. Додалося ще 40 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури: квартири, будинки, гаражі та інше майно людей. Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив пʼять обстрілів Левадного, Білогір’я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та інших прифронтових селах. Від ворожих снарядів загинула одна людина, поранення отримали девʼять осіб. У П’ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років. Серйозні травми отримали п’ять жителів Преображенки. На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів’янин.

У Дніпропетровській вночі наші захисники збили над областю “Шахедів”. Вночі росіяни вдарили по Синельниківському районі. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджене аграрне підприємство. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора надвечір агресор вдарив по Нікопольському району. У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкали вогонь. Пошкоджені сім житлових будинків та шість господарських споруд. Минулося без жертв.

У Луганській за добу противник здійснив 115 обстрілів (526 снарядів). Так звані правоохоронні органи “лнр” отримали нову рознарядку – виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України. Задля виконання такого плану знову посилено обшуки та затримання місцевих мешканців.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Козача Лопань Харківського. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше і Берестове. За добу поранених не зафіксувано.

У Донецькій за добу, за оновленими даними, девʼятеро людей загинуло в Краматорську, з них троє – діти, одна людина – в Маньківці, 60 – поранених (одна дитина). Ворог здійснив 16 обстрілів населених пунктів: ракетною системою залпового вогню “Град”, завдав авіаударів (тип ракет не встановлено), “ФАБ-250”, бив із танків, артилерії, ОТРК “Іскандер”. Під вогнем сім населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, Міньківка, Черкаське, Раздолівка, Костянтинівка, Біленьке. Пошкоджено 15 житлових будинків (з них шість – багатоквартирних), три магазини, кафе, РАГС, дві ЛЕП, два цивільних автомобіля, спортивний комплекс, відділення “Нова Пошти”.

У Миколаївській учора ворог обстрілював Очаків, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає. Також вчора обстріляли населений пункт Куцурубської громади: пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 72 обстріли (316 снарядів), з них по Херсону – два мінометних обстріли (шість снарядів). Окупанти поцілили у райони 31 населеного пункту області. Через російську агресію три людини за добу дістали поранення.

Нагадаємо, станом на 28 червня російська армія втратила на війні з Україною близько 227 100 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 930 окупантів, шість артилерійських систем, засіб ППО та багато іншої військової техніки. // LB.ua