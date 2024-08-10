Росія втратила вертоліт Ка-52 у Курській області

Імовірно, по ворожому гелікоптеру влучили із ПЗРК.

Російські ресурси пишуть, що РФ втратила Ка-52 під час відбиття атаки ЗСУ у Курській області.

Як можна зрозуміти із повідомлень, екіпаж загинув. Також повідомляють, що по “Алігатору” влучили із ПЗРК.

Ка-52 “Алігатор” – це російський розвідувально-ударний вертоліт. Він уражає броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі. Є більш удосконаленою версією вертольота Ка-50 «Чорна акула». // LB.ua