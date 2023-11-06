Катували та жорстоко поводилися із цивільними – миколаївські слідчі поліції повідомили про підозру двом російським військовим

Окупанти підозрюються у жорстокому поводженні, вчиненому групою осіб, з місцевими мешканцями на колишній тимчасово окупованій території Миколаївської області.

– Ідентифікували 22-х та 41-річних військовослужбовців 126-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади рф, із місцем постійної дислокації у Сімферопольському районі АР Крим, слідчі слідчого управління та фахівці кримінального аналізу обласного главку поліції спільно із співробітниками СБУ за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури, – акцентував керівник поліції області Сергій Махно.

У ході слідства правоохоронці встановили, що злочини вчинялися у липні 2022 року у одному із селищ Шевченківської громади Миколаївського району, яке тоді було тимчасово окупованим. Підозрювані та інші, наразі невстановлені, військові рф застосовували до семи місцевих мешканців фізичне та психологічне насильство, а також катували їх з метою отримання відомостей про осіб, які чинили опір окупантам.

За сукупністю вчинених злочинів двом окупантам слідчі заочно оголосили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та іншому порушені законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). За скоєні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нині слідчі готують матеріали для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування, які дозволять суду ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області