У Житомирі патрульний поліцейський побив водія

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, 10.02.2021 одному з патрульних поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися застосуванням спеціальних засобів, що спричинили тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, подія відбулася у листопаді минулого року у Житомирі, близько другої години ночі.

Патрульні поліції, зупинивши автомобіль за порушення правил дорожнього руху (не ввімкнений покажчик повороту під час виконання повороту) та підозрюючи водіння у стані алкогольного сп’яніння, запропонували водію пройти тест на алкоголь, від якого він відмовився.

У подальшому водію одягнули кайданки та один з патрульних поліції завдав декілька ударів гумовим кийком, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження.

У відділенні поліції, куди потерпілого доставлено для складання адмінпротоколу про адмінправопорушення, чоловіку стало зле, у зв’язку з чим його відвезли до медичного закладу, де невідкладно прооперували.

Подія набула значного резонансу, у соцмережах житомиряни виклали відео, у якому висловили обурення діями патрульних.

Досудове слідство проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури