Посадовець НАН України попався на хабарі у ₴50 тис. за оренду приміщення

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито заступника директора з науково-технічної роботи НАН України (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав у громадянина 50 тис. гривень хабара за вирішення питання про надання в оренду нежитлового приміщення інституту електродинаміки НАН України.

Посадовця викрито після отримання ним другої частини неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про затримання чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення йому про підозру.

Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно з співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури