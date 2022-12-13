Росія використовує при масованих обстрілах українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму

Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв’ю The New York Times.

Головні тези:

Були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу.

Під час обстрілів росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль.

За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України