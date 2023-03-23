За рік війни Росія завдала збитків інфраструктурі України майже на $144 млрд.

Внаслідок руйнувань інфраструктури через повномасштабне вторгнення рф Україна вже втратила майже 144 мільярди доларів.

Про це ідеться в аналізі Київської школи економіки (KSE), пише УНН.

“Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, збільшилася ще на 6 млрд дол. і становить 143,8 млрд дол. (за вартістю заміщення)”, – ідеться у повідомленні.

Сума збитків від руйнувань житлового фонду оцінюється на рівні 53,6 млрд дол. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків.

На другому місці за сумою завданих збитків – сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у 36,2 млрд дол. Протягом цього часу через війну було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи.

У нових обрахунках вперше додана сума збитків завдана лісам України, яка за підсумками першого року повномасштабної війни, становить 4,5 млрд дол.

Через війну, розпочату росією, продовжуються пошкодження та руйнування освітніх закладів — таких наразі 3170. З-поміж них майже 1500 закладів середньої освіти, 909 – дошкільної, 528 – вищої. Станом на кінець лютого 2023 року збитки сфери освіти зросли до 8,9 млрд дол.

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких сягає 8,1 млрд дол. Збільшення оцінки втрат відбулось щодо раніше завданих збитків ядерній енергетиці, а також у зв’язку з оновленням розрахунків про пошкодження об’єктів з транспортування природного газу.

Ще на 2,1 млрд дол. зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам. Наразі оцінка збитків цієї сфери становить 8,7 млрд дол.

На кінець лютого 2023 року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223,4 тис. автомобілів на 3,1 млрд дол.

Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров’я. За обрахунками, на кінець зими 2023 року сума збитків, завдана торгівлі, зросла до 2,6 млрд дол. А медичній галузі загальні прямі збитки оцінюються у 1,8 млрд дол.

Водночас в останніх підрахунках експерти знизили оцінку збитків промисловості та підприємств з 13 млрд дол. станом на грудень 2022 року до 11,3 млрд дол. на кінець лютого 2023-го. Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів.

Також від обстрілів рф постраждало близько 50% енергетичної інфраструктури України.