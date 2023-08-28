Росія вже самостійно збирає «шахеди», до кінця року планує зібрати 1300 дронів, – ГУР

Російська федерація почала працювати над тим, щоб налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Після останніх атак “шахедів” в них виявили елементи, які вказують, що фінальний етап збору цих дронів відбувається вже на території Росії.

“Після останніх атак “шахедів” ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва “шахедів” на території РФ. Водночас під час однієї з російських виставок ВПК було заявлено, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року”, – розповів Скібіцький.

Попередні дані ГУР свідчать про те, що противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих “Герань-2”, тобто “шахедів”. Для них планується застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва. Проте в реальності Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА, зазначив Скібіцький.

За його словами, зараз ГУР збирає дані про те, якою є фактична потужність розгорнутого ворогом виробництва, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території держави-агресора беруть участь у поставці деталей.

У воєнній розвідці кажуть, що успішність планів ворога буде залежати від ефективності санкцій та “кінетичної дії” на ті об’єкти, які беруть участь у виробництві “шахедів” у РФ.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна “Енергетика під загрозою. Чим Росія може атакувати Україну восени та скільки у ворога ракет“.

Іранські “шахеди”

Нагадаємо, Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Більшість з них збивають, проте часто дрони завдають значної шкоди.

За даними британської розвідки, раніше Росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії – за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.

Також РФ за допомогою Тегерана будує на своїй території завод із виробництва БПЛА.

Як заявляли аналітики з Розвідувального управління Міноборони США, новий завод забезпечить РФ новими запасами дронів, які “на порядок більше”, ніж ті, що вона могла закупити в Ірану до цього.