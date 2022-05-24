Росія вже втратила в Україні техніки на $13 млрд., – Forbes Україна

Тільки за останній тиждень втрати окупантів склали близько $400 млн.

За три місяці повномасштабної війни Росія втратила в Україні військової техніки на $13 млрд доларів (близько 756 млрд рублів).

Найдорожчою втратою став затоплений ЗСУ і українськими ракетами «Нептун» крейсер «Москва», вартість якого становила $750 млн, підрахував Forbes Україна.

«Крім «Москви», найдорожчими знищеними російськими об’єктами стали транспортний літак Іл-76 ($86 млн) та великий десантний корабель «Саратов» ($75 млн). У перші тижні війни вартість знищеної російської техніки становила не менше $1,5 млрд на тиждень, але згодом цей показник зменшувався. За останні 7 днів знищено техніки на суму близько $400 млн», – стверджують журналісти.

Вони зауважили, що методологія розрахунків періодично оновлюється після отримання нової інформації про номенклатуру та вартість російської техніки.

Нагадаємо, станом на 1 квітня, за підрахунками Мінобороги України, окупанти позбулися техніки більш ніж на $10 млрд. // LB.ua