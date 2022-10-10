Росія запустила інформаційну атаку проти України: у ЦПД спростували ворожі фейки

Перелік тем дезінформації широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади.

На тлі масованого ракетного обстрілу території України Росія також запустила інформаційну атаку задля поширення своєї дезінформації.

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Зокрема, ворог поширював повідомлення про те, що нібито “одночасно з ракетними ударами почався наступ росіян по всій лінії фронту”. Однак, зазначає ЦПД, ця інформація не підтверджена.

Також ЦПД спростовано ворожі повідомлення про “початок наступу з території Білорусі”. Зокрема, голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на державному кордоні України контрольована.

Окрім того, росіяни поширювали дезінформацію про нібито “евакуацію Зеленського з Києва”. Натомість у ЦПД зазначили, що президент України записав відеозвернення з вулиці Банкової об 11:02.

Також ЦПД спростовує російську дезінформацію про нібито “масову евакуацію співробітників посольств в Україні”.

Не відповідають дійсності й повідомлення ворога про “повне знищення всієї інфраструктури” в Україні. Натомість ЦПД нагадує заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури.

Тим часом, Служба безпеки України також попередила про різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО), які проводить Росія.

“Окрім ракет, ворог сьогодні “обстрілює” нас фейками та нісенітницями. Це – важлива частина його плану. Завдання окупантів – посилити медійний ефект від ракетних ударів і розхитати інформаційний простір України. Тож у хід ідуть різноманітні інформаційно-психологічні спецоперації. Перелік тем надзвичайно широкий: від перебільшення кількості випущених ракет і наслідків уражень до чуток про евакуацію представників влади”, – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі закликали українців довіряти лише перевіреній інформації.

“Не довіряйте публікаціям ворожих чи проросійських Телеграм-каналів. Не поширюйте неперевірені дані серед своїх друзів і знайомих. Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел”, – йдеться в повідомленні.

Також у СБУ закликали громадян не знімати й не поширювати фото та відео наслідків “прильотів”. // УНІАН