Росія завдала кілька ракетних ударів по Харкову

Вдень 14 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У місті зафіксовано щонайменше чотири “прильоти”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова .

“Чотири “прильоти” у Харкові”, – написав Терехов і за хвилину додав, що в місті пролунало ще кілька вибухів.

Глава Харківської ОВА у свою чергу закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

“Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову”, – зазначив він.

Тим часом Telegram-канали публікують кадри з місця прильоту. На відео видно, що містом піднімається дим.

Зазначимо, що за кілька хвилин до вибуху в мережі повідомили про виліт ракет із російського Бєлгорода.