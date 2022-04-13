Російські вбивці погрожують новими ударами по Києву

Міноборони рф погрожує завдати ударів по Києву, в тому числі і по центрах прийняття рішень.

“Бачимо спроби диверсій і нанесення ударів українськими військами по об’єктах на території росії. Якщо подібні диверсії продовжаться, зс рф будуть нанесені удари по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася», — заявили у відомстві.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджало, що російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень і шкіл в російських населених пунктах.

Крім того, будуть нанесені ракетно-бомбові удари по місту Бєлгород або одному з міст Криму.

Все це робиться з метою провокації і для нагнітання антиукраїнської істерії.