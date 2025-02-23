У трампістському проєкті резолюції Генасамблеї ООН щодо нападу Росії на Україну… жодного слова про російську агресію

Політикани від імені американців пропонують формулювання “швидке завершення конфлікту”.

Сполучені Штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово “війна”, а також немає вказівки на агресора.

Як пише Reuters, у тексті висловлюється жаль щодо втрат життів у “російсько-українському конфлікті”. Документ містить заклик “швидко покінчити з конфліктом та встановити тривалий мир між Росією та Україною”.

Повний текст проєкту резолюції, яку пропонують США:

Генеральна Асамблея,

висловлює жаль у зв’язку з трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту;

підтверджує, що головною метою Організації Об’єднаних Націй, як зазначено у Статуті Організації Об’єднаних Націй, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне вирішення спорів;

закликає до швидкого припинення конфлікту і закликає до встановлення тривалого миру між Україною та Росією.

Проєкт резолюції від США у понеділок, фактично, конкуруватиме за ухвалення з версією, запропонованою Україною та країнами ЄС, де чітко йдеться про російські злочини проти міжнародного права:

Просування всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні



Генеральна Асамблея,



Підтверджуючи цілі та принципи, закріплені в Статуті Організації Об’єднаних Націй, і посилаючись на свої резолюції, ухвалені на її одинадцятій екстреній спеціальній сесії, свою резолюцію 68/262 від 27 березня 2014 року та свою резолюцію 78/316 від 11 липня 2024 року,



Зі стурбованістю відзначаючи, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну триває впродовж трьох років і продовжує мати руйнівні та довгострокові наслідки не лише для України, а й для інших регіонів та глобальної стабільності,



Повторюючи, що швидке досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру становитиме значний внесок у зміцнення міжнародного миру та безпеки,



Нагадуючи про зобов’язання всіх держав згідно зі статтею 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою чи її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави або будь-яким іншим способом, що суперечить цілям Організації Об’єднаних Націй, і вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами,



Підтверджуючи свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води,



Знову підтверджуючи також, що жодне територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не визнається законним,

Висловлюючи жаль з приводу жахливих прав людини та гуманітарних наслідків агресії та засуджуючи всі напади на цивільних осіб та цивільні об’єкти, включно з тими, які є критично важливою енергетичною інфраструктурою,



Висловлюючи жаль з приводу особливого впливу агресії на жінок і дітей, у тому числі на біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також на інших цивільних осіб, які мають особливі потреби, включаючи людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку,



Висловлюючи своє глибоке занепокоєння з приводу глибоких і тривалих наслідків війни для психічного здоров’я людей, зокрема дітей, посилення травми та її наслідків для майбутніх поколінь,



З глибоким занепокоєнням відзначаючи триваючий негативний вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, енергетику, глобальну економіку, ядерну безпеку та безпеку, а також навколишнє середовище,



Нагадуючи далі про наказ про тимчасові заходи Міжнародного Суду ООН від 16 березня 2022 року,



Наголошуючи, що будь-яка участь військ КНДР, які воюють разом із силами Росії, викликає серйозне занепокоєння щодо подальшої ескалації цього конфлікту,

Закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України, яка позначена величезними руйнуваннями та людськими стражданнями, в тому числі серед цивільного населення, відповідно до Статуту ООН і міжнародного права;



знову наголошує на нагальній необхідності припинити війну цього року та подвоїти дипломатичні зусилля для зменшення ризиків подальшої ескалації та досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, включаючи його принципи суверенної рівності та територіальної цілісності держав, як підкреслено в її резолюції ES-11/6 від 23 лютого 2023 року, і зазначає багатосторонню процеси з цією метою,

також бере до уваги зусилля різних держав-членів щодо пом’якшення наслідків війни та представлення свого бачення всеосяжного та тривалого врегулювання за допомогою інклюзивної дипломатії, діалогу та політичних засобів на основі Статуту ООН та міжнародного права нагадує про необхідність повного виконання його відповідних резолюцій, прийнятих у відповідь на агресію проти України, зокрема його вимоги, щоб Російська Федерація негайно, повністю та беззастережно вивела всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, і її вимоги щодо негайного припинення Російською Федерацією військових дій проти України, зокрема будь-яких нападів на цивільних осіб та цивільні об’єкти;



Крім того, наголошується на необхідності забезпечення відповідальності за найсерйозніші злочини згідно з міжнародним правом, вчинені на території України, шляхом відповідних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні, а також забезпечення справедливості для всіх жертв і запобігання майбутнім злочинам;



повторює свій заклик до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб і повернення всіх інтернованих осіб і цивільних осіб, примусово переміщених і депортованих, включаючи дітей;



закликає сторони збройного конфлікту повністю дотримуватися норм міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право, зокрема щодо захисту цивільних осіб, особливо жінок і дітей, осіб, які вийшли з бою, а також цивільних об’єктів, а також забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто потребує;



повторює свій заклик до негайного припинення нападів на критично важливу енергетичну інфраструктуру, що підвищує ризик ядерної аварії чи інциденту;

закликає всі держави-члени співпрацювати в дусі солідарності для подолання глобального впливу війни на продовольчу безпеку, енергетику, фінанси, ядерну безпеку та безпеку, а також навколишнє середовище, наголошує на тому, що домовленості про всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні мають враховувати ці фактори, і закликає держави-члени підтримати Генерального секретаря в його зусиллях подолати ці наслідки;



Вирішує тимчасово перервати одинадцяту надзвичайну спеціальну сесію Генеральної Асамблеї та уповноважити Президента Генеральної Асамблеї відновити її засідання на вимогу держав-членів.

Росія хоче внести до резолюції поправку, в якій йтиметься про “завершення конфлікту шляхом вирішення його глибинних причин” – пропагандитський штамп, що вживається Кремлем. Представник країни-агресора в ООН вже заявив, що в разі врахування поправки Росія голосуватиме за американську резолюцію. // LB.ua