Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22М

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.

Про це повідомили головнокомандувач в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22”, – повідомив Залужний.

Він опублікував відео, як два літаки зникають з радарів.

Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22М. Відео з Telegram Залужного pic.twitter.com/ewGdOr4v8r — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 15, 2024

“Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!”, − підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Повітряні сили повідомили, що продовжуватимуть працювати над знищенням ворожої авіації.

“Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде… Повітряні Сили – на варті неба України!”, − наголосили в ПС ЗСУ.

Передісторія:

Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела “Української правди” у владі.

УП