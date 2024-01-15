Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22М
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.
Про це повідомили головнокомандувач в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
“Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22”, – повідомив Залужний.
Він опублікував відео, як два літаки зникають з радарів.
Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22М. Відео з Telegram Залужного pic.twitter.com/ewGdOr4v8r
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 15, 2024
“Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!”, − підсумував головнокомандувач ЗСУ.
“Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде… Повітряні Сили – на варті неба України!”, − наголосили в ПС ЗСУ.
Передісторія:
- Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела “Української правди” у владі.