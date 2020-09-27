В Армении заявили, что Азербайджан за день потерял около двухсот военнослужащих, 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников

В минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих в ходе боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в воскресенье, 27 сентября.

Об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Его слова передает пресс-служба непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Он также сообщил об уничтожении 30 танков и другой бронированной техники, а также 20 беспилотников. По данным Ованнисяна, 10 раненых армянских военных находятся в госпитале в Ереване, а у остальных — легкие ранения. // УНИАН