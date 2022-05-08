Аж до Далекого Сходу: у РФ виявили 66 таборів з депортованими українцями

В середньому в кожному з таборів проживає 162 людини.

У Росії нарахували, щонайменше, 66 таборів з примусово депортованими українцями. Багато з них розташовані за тисячі миль від їхніх домівок у найвіддаленіших куточках країни, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід.

Про це говориться у розслідуванні британського видання Inews.

Як з’ясували журналісти, в 38 з цих таборів знаходиться 6250 осіб, причому більше третини з них створені для маріупольців. В середньому в кожному з таборів проживає 162 людини.

Аналіз Inews показує, що Росії може знадобитися як мінімум 6000 таборів для розміщення всієї кількості людей, які, як стверджується, перетнули кордон. За даними окупаційних ЗМІ, у РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис.дітей.

У той час як російські ЗМІ стверджують, мовляв, вони «вибрали» життя на Далекому Сході, перед тими, хто хоче вибратися звідти, стоїть практично нездійсненне завдання. Вони буквально в концтаборі: без речей, телефонів, грошей і документів.

«Наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів до світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21, Для чого?», – цитують журналісти слова радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала громадян України, які перебувають зараз в РФ і не знають, як дістатися до України або країн Європи, скористатися пунктом пропуску через кордон РФ в місто Нарва.

За словами омбудсмена, там українцям нададуть допомогу консульська служба України та місцеві громади. // УНІАН