На Київщині арештували самопроголошеного голову Димерської ОТГ, який працював на окупантів

Чоловік допомагав російським військам орієнтуватися на місцевості, надавав відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів.

У Київській області взято під варту самопроголошеного голову Димерської об’єднаної територіальної громади, який співпрацював з російськими загарбниками.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

«За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, на початку березня окупанти примусово зібрали місцеве населення.

«Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ», — сказано у повідомленні.

Також в умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.

Крім того, підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Наразі йому оголошено про підозру у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 Кримінального Кодексу України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // УНІАН