Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 лютого 2022 року
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
НОВОТОШКІВСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
ВОДЯНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
ТРУДІВСЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.
СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ — з протитанкових ракетних комплексів.
ЛУГАНСЬКЕ та СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.
ЗАЙЦЕВЕ — з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
НОВОЗВАНІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.
ПІСКИ — з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ — з артилерії калібру 122 мм.
АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ та ГРАНІТНЕ — з мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКИНЕ — з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого — задовільний.
Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
Також, вчора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки в СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
БОЛОТЕНЕ та НОВОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.
Двічі СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.
ШУМИ – з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet