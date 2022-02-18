Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 лютого 2022 року

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКЕ — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ВОДЯНЕ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

ТРУДІВСЬКЕ — з мінометів калібру 82 мм.

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ — з протитанкових ракетних комплексів.

ЛУГАНСЬКЕ та СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

ЗАЙЦЕВЕ — з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

НОВОЗВАНІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.

ПІСКИ — з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ — з артилерії калібру 122 мм.

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ та ГРАНІТНЕ — з мінометів калібру 120 мм.

ШИРОКИНЕ — з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого — задовільний.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також, вчора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки в СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

БОЛОТЕНЕ та НОВОГНАТІВКУ — з артилерії калібру 122 мм.

Двічі СТАРОГНАТІВКУ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.

ШУМИ – з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation