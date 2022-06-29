Росія завдала по Одеській області нового ракетного удару, — ОВА

Ввечері середи, 29 червня, Росія випустила по Одеській області дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

«Чергова ракетна атака. Ще два крилатих «подарунка» від рашистів прилетіли в Одеську область. Подробиці — згодом», — написав він.

З початку доби РФ випустила по Одеській області вже п’ять ракет.

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Наразі відомо, що ракети вдарили по морському узбережжю Ізмаїльського району. За даними керівника прес-центру Cил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, рятувальники по уламках ідентифікували ракету, що знайшли у полі Одеського району. Це була Х-31. Дані про ушкодження та постраждалих уточнюють.