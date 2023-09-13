У розвідці підтвердили «бавовну» на хімзаводі в Росії
Є інформація про успішну «бавовну» на тверському хімзаводі в росії.
Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.
«Є інформація про «бавовну» на цьому обєкті (Редкінському дослідницькому заводі – ред.). «Бавовна» успішна, досягла своїх цілей», – сказав Юсов.
Раніше у росії заявили, що вранці була спроба атакувати тверський хімзавод безпілотником, який нібито знищили.
Редкінський дослідний завод — одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості.Tweet