Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині
У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.
Росія здійснила ракетний удар по Тернопільщині: у місті Чорткові сталися вибухи під час повітряної тривоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це пишуть жителі області в соцмережах.
Про даний факт також повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Телеграм-каналі.
«Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області», – написав він.
Мер Тернополя Сергій Надал також підтвердив вибухи у Чорткові.
«Є повідомлення про нові запуски ракет рашистів з моря. Залишайтеся в укриттях! У випадку вибухів не фіксуйте і не повідомляйте інформацію у соціальних мережах. Підтвердились вибухи на Чортківщині», — повідомив він.Tweet