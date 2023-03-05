Росія завдала збитків українській екології на два трильйони гривень

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України фіксує та обраховує збитки екології, завдані російською федерацією, за новою розробленою методологією, яка включає сім напрямків.ї

Про це під час виступу на міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості» у Львові повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає Укрінформ.

«Ми напрацювали нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків. Це забруднення землі, повітря, води, спалені ліси, знищені природні ресурси. Наша головна мета – показати усім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб всі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди довкіллю і як відновити цю шкоду, завдану Україні», – заявив Стрілець.

Міністр наголосив, що найбільше в Україні зараз страждає ліс, і держава зазнає колосальних втрат. Через російську агресію майже три мільйони гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина залісненої території України. Майже 500 тисяч га знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій.

Також Стрілець зазначив, що 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз знаходяться під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни і 750 видів флори, сказав він.

В міністерстві вже зафіксували тисячі справ щодо смертей дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини, які спричинені наявністю морських мін і використанням військових кораблів, які росіяни розмістили в Чорному та Азовському морях.

Крім того, додав Стрілець, після російського вторгнення Україна зіткнулися з постійним ядерним терором. Чорнобильська АЕС опинилася під окупацією на 35 днів, що завдало збитків на 3,2 млрд грн. Сьогодні також є небезпечним виклик, коли російські терористи діють на Каховському водосховищі. Це може призвести до непередбачуваних наслідків, коли мільйони українців лишаться без питної води, а Запорізька АЕС не зможе отримувати воду для охолодження своїх реакторів, наголосив міністр.

«Ці цифри – це лише частинка злочинів, скоєних російською федерацією. Після того, як ми повернемо наші території до кордонів 1991 року, нам доведеться проробити колосальну працю, щоб прорахувати збитки та відновити завдану шкоду. Поки що ми старанно фіксуємо злочини росіян проти українського довкілля та інформуємо увесь світ про них. Бо маємо виконати своє завдання і вимагати репарацій від росії за збитки, які вона завдала», – підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові відбувається конференція United for Justice — «Об’єднані заради справедливості», або «юридичний Рамштайн». Коаліція, яка працює над параметрами майбутнього спеціального трибуналу щодо злочинів росії проти України, вже налічує 29 держав.