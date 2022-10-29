Росія заявила про вихід із зернової угоди – в Україні відреагували

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Росії про вихід із зернової угоди та закликав інші країни вимагати від РФ “припинити голодні ігри”.

Про це він написав у Twitter.

“Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань”, – наголосив Кулеба.

Водночас прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров у коментарі “Суспільному” заявив, що Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН щодо цієї заяви Російської Федерації.

“Україна не підписувала з РФ жодних “зернових угод”. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів”, – зазначив Нікіфоров. // УНІАН