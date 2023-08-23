В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 «Тріумф» – ГУР (відео)

23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУР.

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму, – зазначили в Головному управлінні розвідки.