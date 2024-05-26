Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України, – Зеленський

Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів світу.

Глава держави записав звернення у зруйнованій друкарні у Харкові, яку днями атакували росіян. Це було одне з найбільших в Європі поліграфічних підприємств.

“Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу”, – сказав президент.

Зеленський заявив, що росіяни збирають інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.

“Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, – ред.) – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру”, – підкреслив він.