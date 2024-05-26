Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України, – Зеленський
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимир Зеленський під час звернення до лідерів світу.
“Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу”, – сказав президент.
Зеленський заявив, що росіяни збирають інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.
“Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, – ред.) – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру”, – підкреслив він.