Центр протидії дезінформації при РНБО України заявляє, що росія змінює риторику щодо «біолабораторій» США в Україні.

«Російські медіа, використовуючи скандальних прокремлівських «західних експертів», почали поширювати інформацію про те, що «можуть пройти роки, перш ніж скандал із біолабораторіями та біозброєю США набере реальної сили»», — повідомили у ЦПД при РНБО.

Як вказали у Центрі, для виконання ролі «західного експерта» російські медіа «не знайшли нікого кращого за американського ексдипломата Дж. Майкла Спрінгмана, відомого американського друга путіна».

«Зміна риторики може свідчити про те, що росія не змогла вигадати докази того, що у біолабораторіях на території України розробляли зброю масового ураження», — зазначили у ЦПД при РНБО.

А використання всесвітньовідомих скандальних друзів путіна як «західних експертів», вважають у Центрі, «може свідчити про те, що росія не має нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди». // УНН