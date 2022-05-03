Росія знищує зернову інфраструктуру України, щоб усунути конкурента і викликати голод

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що атаки по зерновій інфраструктурі України схожі на спроби усунення конкуренції. Зокрема президент країни-агресора Володимир Путін використовує світовий голод як важелі шантажу.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Німецький міністр наголосив, що зростання ринкових цін йде Росії на користь. Річ у тім, що РФ та Україна є двома головними конкурентами на світових ринках зерна. Після вторгнення в Україну ціни на пшеницю зросли приблизно на 40%, а постачання з українських портів морем стало неможливим.

У Німеччині зростає підозра, що Кремль прагне “в довгостроковій перспективі усунути Україну як конкурента”. Водночас РФ цілеспрямовано атакує зернові елеватори, склади добрив, сільськогосподарські угіддя та інфраструктуру. Крім того, вони масово крадуть зерно у місцевих жителів та фактично беруть в рабство фермерів, змушуючи працювати безоплатно.

Росія прагне посилити тиск, оскільки хоче використати світовий голод як власну зброю та спосіб заробітку.

Джем Оздемір додав, що Україні треба допомогти збільшити експорт зерна. Це питання порушать на зустрічі міністрів сільського господарства G7 в середині травня. Німецький міністр наголосив, що вони повинні шукати альтернативні способи транспортування.

Залізничний транспорт міг би бути способом експорту більшої кількості зерна, проте такий шлях має обмежені можливості. Через різну ширину залізничних колій України та ЄС існує проблема того, що українські потяги не можуть курсувати автоматично по європейській залізничній мережі. Наразі поступово розширюється можливість експорту зерна наземним транспортом.

Володимир Зеленський в інтерв’ю австралійському телеканалу Nine Network заявив, що ризики появи можливого світового голоду вже минули. Росія свідомо перекрила Україні морський шлях для експорту, а також загалом харчової промисловості та металургії, аби мати важелі шантажу на темі голодування.

“Це буде велика трагедія для харчової безпеки Європи та всього світу. Зокрема, для країн Азії та Африки, де Україна завжди була надійним партнером”, — наголосив президент.

Через російську блокаду Україна може втратити десятки мільйонів тонн зерна. Внаслідок цього продовольчу кризу відчують також і в Європі.

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