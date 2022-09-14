Рашисти обстріляли Херсон, звинувативши в цьому ЗСУ
У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона і звинуватили в атаці українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
За його словами, українські військові не здійснювали обстріл цього мікрорайону. При цьому про провокацію Росії свідчать ряд доказів.
“Про провокації говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою їх пропагандисти прибули на місце трагедії”, – підкреслив Соболевський.
Зазначимо, що росЗМІ почали масово поширювати фейкову інформацію про обстріл Херсона нібито українськими військовими. Вони писали про “загибель двох дітей і двох дорослих в результаті атаки”.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України звільнили село Киселівка (Херсонська область). Тепер від Херсона їх відділяє тільки Чорнобаївка.