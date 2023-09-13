Росія знов атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. Поранені семеро людей

32 апарати збила ППО, але є влучання.

Цієї ночі російські війська знову атакували південь Одеської області. Били безпілотниками по Ізмаїльському району.

Є влучання, пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Кіпер у Теlegram. Спершу були дані про шістьох постраждалих, але згодом їхня кількість зросла до семи.

Шестеро людей поранені у Рені, один в Ізмаїлі.

“Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в м.Рені. Постраждалому з Ізмаїлу була надана медична допомога в лікарні. Нині чоловік вже вдома”, – заявив Кіпер.

За даними одеської влади, атака на область тривала близько 4,5 годин. ППО змогла збити 32 БпЛА типу “Shahed-131/136”.