Росія знову вразила ракетою молдавський танкер

Росія знову обстріляла танкер «Millennial Spirit» під прапором Молдови. Він дрейфує у Чорному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.

Зазначається, що російська армія під час чергового авіаційного удару по Одеській області випустила дві ракети Х-31 з літака Су-30. Одна з них влучила в танкер, інша — самоліквідувалася над морем.

Корабель Молдови вперше був обстріляний окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на борту танкера перебувало понад 500 тонн дизпалива.

«Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії», — йдеться у повідомленні.

Наразі на судні, ймовірно, горять залишки вантажу.