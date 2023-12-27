Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 27.12.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 355750 (+790) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5913 (+14) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10973 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8376 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 934 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 616 (+2) од,
- літаків / aircraft – 329 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6471 (+13),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1620 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11140 (+31) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1240 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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