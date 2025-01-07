Втрати російських окупантів перевищили 800 000

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.01.25

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

особового складу / personnel ‒ близько/ about 800010 (+1970) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9710 (+10) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20189 (+25) од,

артилерійських систем / artillery systems – 21710 (+45) од,

РСЗВ / MLRS – 1260 (+2) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1038 (+4) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 21708 (+83),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3014 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 33226 (+170) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3681 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ