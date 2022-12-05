Росія знову завдала ракетного удару по Україні: в кількох областях працює ППО

Вже є повідомлення про збиті ворожі ракети.

Вдень в понеділок, 5 грудня, російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Україні.

Упродовж години – з 12:40 до 13:40 – повітряна тривога залунала в кожній з областей, за виключенням Криму.

Вже відомо про роботу ППО в кількох областях. ЗМІ повідомлять про вибухи на Черкащині і в Одесі, але підтвердження інформації ще не було.

Вибухи на Київщині

Близько 14:36 очільник КОВА Олексій Кулеба підтвердив, що в області працює ППО.

“Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області”, – попередив він.

Вибухи на Запоріжжі

Секретар Запорізької міськради, в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

“Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист!”, – написав він та попередив про ймовірні повторні атаки.

В Офісі президента сповістили, що було завдано удару по селу Новософіївка на Запоріжжі. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

Вибухи на Полтавщині

Близько 14:00 воєнкор Андрій Цаплієнко сповістив, що вже є збиті українськими силами ППО ракети – 4 на Харківщині, по одній на Полтавщині і Дніпропетровщині. Роботу ППО на Полтавщині вже підтвердив очільник ОВА Дмитро Лунін, інші повідомлення поки не підтверджені.

Лунін також попередив, що важливо не залишати укриття, оскільки очікуються нові пуски ворожих ракет.

Ракетний обстріл 5 грудня – що важливо знати

Напередодні перших повідомлень про обстріли очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець сповістив, що у зв’язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб’єктах країни, за розпорядженням “Укренерго” в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень. Керівники інших областей також попереджали про можливе знеструмлення.

О 13:24 очільник Одеської ОВА Максим Марченко сповістив, що ворог здійснив пуски ракет. Сергій Борзов, очільник Вінницької ОВА, попередив, що “у небі над Україною багато ракет”. Не нехтувати безпекою і пройти до укриття закликали і в Офісі президента. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про пуски крилатих ракет, а потім – похвалив українських захисників.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону повідомив, що вилетіли російські стратегічні бомбардувальники. Він також попередив, що окупанти можуть запускати ракети хвилями, аби розосередити їх і заплутати українську ППО.

Ігнат також акцентував, що РФ передусім продовжує цілити по обʼєктах критичної інфраструктури.

“Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація – це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж за попередньою інформацією є запуски. … Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька. Як правило, можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої протиповітряної оборони”, – сказав Ігнат.

УНІАН