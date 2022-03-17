Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати противника на 17.03.22
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.03 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 14000 осіб,
- танків / tanks ‒ 444 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1435 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 201 од,
- РСЗВ / MLRS — 72 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 43 од,
- літаків / aircraft – 86 од,
- гелікоптерів / helicopters – 108 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 864 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 11.
- Спеціальна техніка / special equipment — 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
#stoprussia
Бий окупанта! Разом переможемо! Strike the occupier! Let’s win together!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet