Росіянам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку

Каже, що їх, «новобранців», обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість, за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.

Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх «колег».