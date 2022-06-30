Росіяни крилатими ракетами вдарили по двох районах Харкова

На території області тривають активні бойові дії. Ворог намагається стримати наших військових, але зазнає втрат.

Вранці 30 червня російські війська завдали крилатими ракетами ударів по обʼєктах Індустріального і Основʼянського районів Харкова. За попередніми даними, постраждалих нема.

За добу обстрілів зазнав також Немишлянський район. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

«У результаті ударів є також пошкодження будинків у Безлюдівці, постраждалих немає», – зазначив голова ОВА.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. У Малинівці під час обстрілу ракетними системами залпового вогню поранено пʼятьох людей, в тому числі 11-річну дитину. Її стан оцінюють як середній. Влучання були і в приватні будинки.

У Золочеві після обстрілів пошкоджені шість житлових будинків, залізнична ст. Одноробівка.

Загалом за добу внаслідок російської агресії поранення отримали шестеро цивільних.

В Ізюмському районі – одна, в Чугуївському – пʼять. На жаль, чоловік 55 років загинув у Ізюмському районі.

На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні бої, намагаючись стримати наших військових. Окупанти обстрлюють позиції військових і мирні міста і села з танків, мінометів, артилерії.

Наші захисники придушили спробу штурмових дій ворога в районі Дементіївки. Зазнавши втрат, окупанти війдійшли.

В районі Ізюма ворог проводить перегрупування своїх сил та веде оборонні бої. // LB.ua