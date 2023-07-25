В ООН відкинули брехню РФ про «український удар» по військовополонених в Оленівці

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у вівторок розкритикував Росію через перешкоджання незалежному розслідуванню вбивства українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині рік тому.

Заяву Тюрка, опубліковану Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, цитує “Європейська правда”.

Комісар наголосив, що Росія не надала достатніх запевнень щодо безпечного доступу представників ООН до місця трагедії та не відповіла на запити Управління щодо доступу до тимчасово окупованих територій України.

“Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез’ясованими, наявна інформація та наш аналіз дозволяють Управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS”, – підкреслив Тюрк.

Він додав, що наявна інформація не дозволяє поки встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якого міг бути здійснений удар по колонії.

“Військовополонені перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Загибель або серйозні поранення військовополонених повинні супроводжуватися офіційним і ретельним розслідуванням з боку держави, що їх утримує”, – додав Верховний комісар ООН з прав людини.

Нагадаємо, 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. За інформацією Генштабу України, обстрілом росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У серпні Організація Об’єднаних Націй створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії в окупованій Оленівці. Її розпустили через п’ять місяців після того, як Росія так і не дала гарантії безпеки для представників комісії.