Росіяни розграбували новітню лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 мільйонів євро

На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження у FB.

Дослівно: «Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи — Ред.), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій».

Деталі: Уточнюється, що на базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів – зараз вони в руках росіян. // УП