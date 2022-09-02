На Житомирщині на міні підірвались працівники лісництва

Війна забрала життя ще одного єгеря.

В Народицькому спецлісгоспі на Житомирщині автомобіль лісової охорони підприємства підірвався на міні.

Про це повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

В результаті вибуху мера єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу.

У загиблого єгеря залишилося троє неповнолітніх дітей. // LB.ua