Донецькі маріонетки Кремля «засудили» до смертної кари трьох іноземних бійців
«Суд» фейкової республіки «ДНР» «засудив» трьох іноземних бійців, які воювали на боці нашої країни, до страти. Їх планують розстріляти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання «РИА Новости«.
Бойовики планують стратити:
- двох громадян Британії Ейдена Асліна й Шона Піннера;
- громадянина Марокко Саадуна Брагіма.
Як відзначає російське видання, іноземні бійці нібито «визнали» себе винними у «діях, що спрямовані на насильницьке захоплення влади». Асліна також звинуватили й у «проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності».
Варто відзначити, що іноземні бійці є військовополоненими. Страта військовополонених, є воєнним злочином, який порушує Женевську конвенцію.