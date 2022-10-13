Мобилизованный в конце сентября чиновник из мэрии Москвы уже приехал из Украины в гробу

Об этом рассказала заместитель главного редактора пропагандистского RT Наталья Лосева в Telegram-канале, сообщает издание The Insider.

По ее словам, Мартынова мобилизовали 23 сентября, несмотря на отсутствие боевого опыта. Он погиб спустя более двух недель, 10 октября.

«Друг и коллега моих близких друзей. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас — преступление».

Вчера мы сообщали, о гибели еще одного недавно мобилизованного, адвоката из Санкт-Петербурга.