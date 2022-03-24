Росіяни вбили ще двох дітей: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець

У Донецькій області за сьогодні від російських обстрілів загинули три людини, поранено шістьох.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

«Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполь. За 24 березня від російських обстрілів загинули 3 людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – 6 людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 людина, поранена на Луганщині», — повідомив Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

З прифронтових міст в Донецькій області сьогодні автобусами вивезли у безпеку 103 людини, у тому числі 22 дитини.