Росіяни вигадали нову маячню, «проаналізувавши» українські підручники

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що пропагандистські ЗМІ РФ почали розганяти нову дезінформацію про Україну.

Про це повідомила пресслужба центру.

За словами російських педагогів та істориків, у нашій державі велася цілеспрямована робота з викривлення історичної правди та ідеологічної підготовки до військової операції проти РФ.

Такі висновки росіяни зробили за результатами “аналізу близько 300 українських підручників і методичних посібників”.

“Держава-агресор видає себе за жертву, а жертву намагаються видати агресором. Так робиться політика у путінській Росії”, — наголосили у повідомленні.

Раніше на тимчасово окупованих територіях поширюють російський фейк, нібито українські влада та армія залишила мешканців напризволяще. Зокрема окупанти дезінформують громадян, стверджуючи, що деякі міста вже захоплені або не приймають тимчасово переміщених осіб.

Також в інтернеті поширювався новий фейк, що нібито в прямому етері державного телеканалу іномовлення російською мовою під час марафону FreeДОМ з’явилась невідома особа з плакатом з провокативним написом “Зеленський капітулюй, кидай наркотики й повертайся на сцену”.

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