Росіяни вихваляються, як катують українських військовополонених (аудіо)

Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими

У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими.

«Пленных привозили, ебть, я над ними издевался… Ска, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: «ааааа», орёт!» – розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: «Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!».

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А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.

Цікаво, чи знає про такі «подвиги» свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?

Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень.

Тож якщо «дикуну» вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом.

А поки гуртуймо ряди і обов’язково переможемо!

Слава Україні!

СБУ