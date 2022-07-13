Росіянин написав донос на дружину за критику війни в Україні

Чоловік вважає, що його дружина «висловлює антиросійські настрої» та налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

Житель російського селища в Підмосков’ї поскаржився на власну дружину в поліцію на ґрунті розбіжностей через війну в Україні.

Про це пише видання «Московський комсомолець».

За даними видання, чоловік «попросив вжити заходів до своєї дружини», яка висловлює «антиросійські настрої» у зв’язку з війною і «налаштовує проти уряду» їх спільну дитину.

Відомо, що в Росії за статтею за «фейки про російську армію» порушено тисячі адміністративних справ і десятки кримінальних, багато – після доносів. Наприклад, в російському місті Пенза школярі написали донос на свою вчительку, яка вирішила розповісти правду про війну в Україні та дії Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, в одному з випусків видання The Economist вийшла стаття під заголовком «Путін не зумів захопити Україну, але здобув перемогу в гнобленні Росії».

Журналісти зазначають, що війна повертає в Москву атмосферу сталінських часів. У звичай знову увійшло доносити один на одного, а страх висловлювати свою думку пронизує навіть кола близьких друзів. // УНІАН